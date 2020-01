Fortitudo ecco il tuo avversario: Givova Scafati

di Michele Bellavia

La Fortitudo Agrigento è pronta per un’altra grande sfida.

Nella terza giornata di ritorno, gli uomini di coach Cagnardi sono attesi per la conferma definitiva dei piani alti della classifica nell’impegnativa trasferta in terra campana contro la Givova Scafati.

Il ruolino di marcia dei biancazzurri finora è stato eccezionale ma dai due volti: delle 10 vittorieconseguite, infatti, ben 7 sono avvenute tra le mura amiche, mentre lontano dai propri supporters sono arrivate solamente 3 vittorie contro formazioni di media-bassa classifica (Capo D’Orlando, Bergamo e Napoli).

È necessaria, dunque, una prova di maturità, perché sull’insidioso parquet del PalaMangano di Scafatibisognerà essere pronti e assolutamente concentrati: è una partita estremamente importante non soltanto inottica campionato, ma anche in ottica Final Eight di Coppa Italia dove servirà – in egual misura –un’attitudine vincente e una cospicua dose dideterminazione.

La Givova Scafati ha cambiato pelle: alla guida tecnica è stato richiamato lo “sceriffo” Perdichizzi; ilroster si è rinforzato con DeShawn Stephens e Marco Portannese.

Sul versante opposto, la Givova Scafati è al 9° posto in classifica con 14 punti e, nell’ultimo turno di campionato, ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive, perdendo a Trapani al termine di una sfida ricca di colpi di scena.

Ma la compagine campana – nel frattempo – è cambiata molto: alla guida tecnica, infatti, non c’è più Giulio Griccioli, esonerato dopo aver perso all’andata proprio contro Agrigento; al suo posto è stato richiamato Giovanni Perdichizzi, già coach dei gialloblù nelle stagioni passate; anche il roster ha subito qualche cambiamento dopo il “taglio” di Putney e gli innesti diStephens e Portannese.

Dal punto di vista tecnico e tattico sarà una sfida interessantissima: Scafati ha giocatori di ottimo livello e gioca una pallacanestro concreta, fatta di tante opzioni offensive che le consentono di trovare sempre soluzioni diverse.

Una chiave sarà quella di chiudere sul pick and roll, dove il centro statunitense DeShawn Stephens – con quasi 14 punti a partita conditi da più di 11 rimbalzi (1° rimbalzista del girone) – è un elemento da tenere sott’occhio; sempre in situazione di pick and roll, si possono aprire spazi al tiro da tre dove spicca Lupusorcon il 47%, ma Rossato (40%) e Portannese (40%) non sono da meno.

Attualmente, con 80.5 punti di media realizzata, i gialloblù hanno il secondo attacco del girone, mentre in difesa sono terzultimi incassando 77.7 punti a partita.

Mr. Wolf: Marco Portannese

“Sono Marco Portannese, risolvo problemi”. Parafrasando la citazione tratta dal film Pulp Fiction di Quentin Tarantino, viene fuori l’identikit di un giocatore dalla classe cristallina – nonché uno dei maggiori talenti che il vivaio agrigentino abbia mai prodotto – che si è messo in luce sia nel massimo campionato (61 partitegiocate con la media di 3.5 punti a partita con il 42.4%dall’arco), sia in A2 (ben 212 partite di regular seasonalla media di 12,4 punti con oltre il 34% dall’arco).

La scorsa estate, Portannese aveva svolto buona parte della preparazione pre-campionato proprio ad Agrigentocon la Fortitudo, tanto che molti addetti ai lavori auspicavano un suo ingaggio; poi ha preferito accasarsi in Svizzera con i Lugano Tigers, prima che il richiamo della società campana – con cui aveva già giocato con ottimi risultati nella stagione 2015/16 – lo riportasse nuovamente in Italia.

È senza alcun dubbio un italian top player di questa Lega, tra i pochi in grado di spostare gli equilibri; tecnicamente è uno swingman che può giocare sia come ala che come guardia grazie al fisico atletico (192cm x 82kg) e all’ottimo tiro dalla lunga distanza di cui è dotato.

Con la maglia della Givova Scafati – dopo due partite di campionato disputate – ha già 15 punti di media, 2 rimbalzi e 4.5 assist.

Probabile starting five: Frazier, Rossato, Portannese, Fall, Stephens.