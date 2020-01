Si schianta contro il guardrail, ferito automobilista agrigentino

Se l’è vista brutta un raffadalese, coinvolto in un incidente stradale autonomo, avvenuto questa mattina, che si è risolto riportando solo con qualche ferita non grave.

L’uomo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della propria autovettura, una Fiat Punto, andando ad impattare contro il guardrail. L’incidente è avvenuto lungo la strada statale, che collega Agrigento con Raffadali, precisamente sul viadotto prima delle gallerie.

Sono stati alcuni passanti a prestargli i primi soccorsi. Poi in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco e i poliziotti della sezione Volanti.