Fortitudo, ecco i primi test amichevoli

Campionato di serie B ma test amichevoli con formazioni di serie A2. Agrigento prepara la stagione per step. Allenamento in palestra e prime sfide per testare il parquet. Venerdì 2 a Capo D’Orlando, contro la formazione di Marco Sodini. Giovedì 8 a Trapani contro la formazione di Daniele Parente.

“Dopo tanti mesi di inattività – spiega il direttore sportivo Cristian Mayer – andiamo avanti senza forzare. I giocatori sono stati fermi a lungo, per cui, avendo tanto tempo a disposizione adesso vogliamo verificare come rispondono i muscoli sul parquet”.

Le sfide di Capo D’Orlando a Trapani saranno l’aperitivo delle partite di coppa, in programma 11, 18 e 25 ottobre. In particolare la Fortitudo Agrigento, inserita nel girone P della Supercoppa, giocherà domenica 11 ottobre alle 18:00. La partita si giocherà al PalaMoncada di Porto Empedocle. Domenica 18 ottobre, alle 18:00 i biancazzurri saranno ospiti del PalaTorre di Torrenova, ed affronteranno il Terranova. Domenica 25 ottobre alle 18:00 i biancazzurri torneranno al PalaMoncada. La squadra affronterà il Palermo.

Con gli innesti di Cuffaro e Rotondo, il roster della Fortitudo è al completo. Nei giorni scorsi, giocatori e staff tecnico sono stati sottoposti – come da protocollo – a tamponi faringei. Il test diagnostico che è risultato negativo per tutti è stato eseguito in un laboratorio specializzato. Giocatori e staff si sono radunati, in sicurezza, al PalaMoncada di Porto Empedocle. Nella giornata di ieri, domenica 27 settembre, doppia seduta di allenamento per la squadra di coach Michele Catalani. La mattina, atletica, il pomeriggio allenamento sul parquet. (*DV*) Domenico Vecchio