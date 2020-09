Maltempo con pioggia e forte vento. Allagamenti, alberi caduti e tetto scoperchiato

Il maltempo che ha imperversato nell’Agrigentino, ha colpito maggiormente la zona del saccense. i Vigili del fuoco hanno effettuato diversi interventi a Santa Margherita Belice, e a Montevago, per allagamenti di magazzini e cantine. In contrada “Stoccatello”, lungo la provinciale 42, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere gli occupanti di un’autovettura rimasta impantanata nell’acqua alta.

Sono crollati alberi e rami sulle strade, e un tetto di una casa scoperchiato. momenti di panico e qualche danno anche a Menfi per il fortissimo vento, quasi una tromba d’aria, che nel pomeriggio di domenica si è abbattuto lungo la fascia costiera. Caduti alberi e rami. Mentre la copertura di una struttura precaria è stata sradicata dal vento ed è finita su un’auto, che ha riportato danni.

A Sciacca è collassato un grande albero, tra la vie Enea e San Marco. La pianta ha invaso gran parte della sede stradale. Per fortuna in quel momento non c’erano auto in transito. Sul posto i Vigili del fuoco. In via Ghezzi, come accade spesso quando piove, è saltato il tombino della conduttura fognaria, creando disagi alla circolazione stradale.