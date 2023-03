Fortitudo, bilancio del campionato e gli obiettivi: la “speciale intervista” a coach Cagnardi

Un bilancio del campionato in A2 ma anche gli obiettivi della Fortitudo Agrigento: lo fa coach Devis Cagnardi in una “speciale intervista” con Domenico Vecchio. “La squadra- dice- è riuscita ad esprimere il proprio potenziale, anche se non sempre. Pensavo che la salvezza sarebbe arrivata con più difficoltà.” Rimane aperto il sogno dei playoff: “Sono un obiettivo ancora fattibile- dice il coach- agguantare un sesto posto è possibile ma difficile. Faremo di tutto per prenderlo.” E sulla sfida di domenica prossima, contro Piacenza, Devis Cagnardi dice: “E’ una squadra che sta combattendo con noi per il sesto posto, in questo momento sono prima di noi in classifica meritatamente. E’ una squadra di tanto talento. Arrivano con l’intenzione di vincere, da parte nostra c’è tanta determinazione”.

L’intervista in onda dopo tutte le edizioni del tg del 3 marzo di Agrigento tv , canale 97.