Aragona. Arriva la smentita alle dichiarazioni di “Cartello sociale”: “False le accuse mosse contro di noi”

A seguito dei diversi articoli pubblicati in questi giorni a partire dal 1 marzo c.a., aventi ad oggetto la richiesta formale di convocazione del consiglio comunale aperto indirizzata al Sindaco Giuseppe Pendolino ed al Presidente del Consiglio Comunale Stefania Di Giacomo Pepe, a firma del Cartello Sociale, preme una categorica smentita – dichiara il Sindaco Pendolino.

“Ad oggi 3 marzo – dice – avendo verificato negli uffici preposti non è arrivata nessuna richiesta. Motivo per cui, alla replica avanzata dalla stampa non ho dato seguito alcuno, poichè questa richiesta non è mai pervenuta ai nostri uffici.

“Ne approfitto inoltre – sottolinea il sindaco Pendolino – per comunicare che è intenzione di questa amministrazione portare a conoscenza dei cittadini la proposta di delibera di consiglio inerente la concessione di variante urbanistica. Delibera, a cui sta lavorando la stessa Presidente del Consiglio Stefania Di Giacomo Pepe, la quale interviene duramente sulla vicenda sostenendo che “se non ho – finora – replicato o dato riscontro alla richiesta di Cartello Sociale” è stato perché – come anche sostenuto dal primo cittadino – si è chiamati a replicare su qualcosa che realmente è accaduto e quindi su una richiesta formale che, alla data odierna, non è mai pervenuta agli uffici comunali”.

La Presidente del Consiglio Comunale di Aragona dichiara inoltre che “in questi mesi si è lavorato tanto a questa proposta di delibera, congiuntamente a tutte le commissioni consiliari, in modo tale da avere tutte le informazioni necessarie ed avere un quadro completo, trattandosi di un tema delicato riguardante appunto i rifiuti”.

Il Consiglio , oltretutto, non voterà sulla costruzione dell’impianto perché la ditta ha l’autorizzazione per farlo direttamente dalla Regione Sicilia. Dal Consiglio chiede solo la variante urbanistica per la trasformazione a Zona Zes” – aggiunge Di Giacomo Pepe.

“È assolutamente intenzione mia e di tutti i consiglieri – conclude Di Giacomo Pepe – convocare un consiglio comunale aperto ai cittadini e alle parti sociali interessate”.