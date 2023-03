Il Belushi/ARCI celebra la Giornata della Donna

Il Belushi/ARCI ha pensato di celebrare la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna con la proposta di un film che possa suscitare una riflessione profonda sulla condizione femminile nel regime teocratico iraniano.

Si tratta del documentario “BE MY VOICE” diretto da Nahid Persson (Svezia, Iran – 2021, 84 min.). Insieme a “ImmAGina Coworking” e in collaborazione col Centro Pasolini e Amnesty, proietteremo il film alle ore 18:00 di mercoledí 8 marzo presso lo Spazio ImmAGina Coworking in via Cesare Battisti n*9. Dopo la proiezione, commenteremo il film con Shadi Samangani, fotografa iraniana che vive ad Agrigento, testimone della brutalità del regime di Teheran. Il film verrà replicato giovedí 9 marzo, ore 21:00 a Joppolo Giancaxio in collaborazione e presso l’Associazione “Beddamè”.

Ingresso proiezione mercoledí 8 marzo €5,00. Necessaria prenotazione (entro martedí 7 marzo max).