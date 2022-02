Fortitudo avanti come un carro armato. Al PalaMoncada arriva Monopoli

La Fortitudo Agrigento torna a giocare nel proprio fortino. I biancazzurri di coach Catalani, nel match valido per la 6ᵃ giornata di ritorno del campionato di B di pallacanestro girone D, scenderanno regolarmente sul parquet del Palamoncada domenica pomeriggio, con inizio alle ore 18. Dunque, è stato accolto il ricorso della società del presidente Gabriele Moncada contro la squalifica seguita al finale infuocato del match contro Ruvo di Puglia. Agrigento è un carro armato inarrestabile: 34 punti in classifica; striscia record di sedici vittorie consecutive pur con una partita in meno; le immediate inseguitrici – Bisceglie e Ruvo di Puglia – distaccate di sei punti. Chiarastella e compagni hanno inoltre la miglior difesa (65.3 di media incassati) e il secondo miglior attacco del girone (77.8 di media realizzati). Il capitano italo-argentino è anche il secondo miglior rimbalzista (10.4 di media) ed è primo per valutazione (22.1). Sul versante opposto, Monopoli –dopo le tre vittorie consecutive contro Formia, Cassino e Forio in altrettanti scontri diretti nelle zone basse della classifica – è reduce dal capitombolo casalingo subìto nel derby contro Taranto. La squadra di coach Sergio Carolillo, fuori casa, ha vinto solamente due volte (a Pozzuoli e a Formia). Possiede, tuttavia, ottime individualità come il play classe ’91 Giovanni Laquintana autore di 29 punti contro Taranto e attuale capocannoniere del girone D (23 punti di media), senza dimenticare l’ala classe ’90 Andrea Lombardo (11 di media con il 35% dall’arco) e l’ex di turno Vittorio Visentin (9 punti di media con 6 rimbalzi). Probabilestarting five: Laquintana, Sabbatino, Lombardo, Albertini, Visentin.