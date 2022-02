Superbonus, Sodano: “ Poste Italiane promette lo sblocco di tutto l’arretrato dei crediti in attesa entro fine mese.”

Si è svolto in commissione finanze un question time, a prima firma del deputato Michele Sodano, per chiedere quali iniziative il Governo stesse mettendo in campo per far rispettare a Poste Italiane i contratti di cessione dei crediti sottoscritti con gli imprenditori dell’edilizia.

“Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, ci conferma nella risposta come Poste Italiane, per colpa dei numerosi interventi normativi messi in campo dal Governo Draghi, abbia di fatto bloccato tutto il mercato dei crediti edilizi, non rispettando i contratti sottoscritti con gli imprenditori e generando così numerosi ritardi e disagi. Il Governo, attraverso Poste, si è però impegnato oggi nello sblocco di tutte le procedure di cessione entro la fine del mese di Febbraio. Alla luce di quanto ascoltato oggi in commissione riteniamo legittima l’azione forte, dovuta e decisa di tutte quelle aziende italiane che hanno presentato esposti contro Poste, perché il mancato rispetto dei contratti sottoscritti sta esponendo gli stessi imprenditori, e tutti i lavoratori del settore, a rischi finanziari concreti”, concludono i deputati.