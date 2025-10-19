Un pomeriggio di festa e musica ha animato il Centro Commerciale Città dei Templi per il tredicesimo anniversario della struttura. Protagonisti dell’evento sono stati i giovani talenti di “Io Canto” e “Next Generation” e l’ospite d’onore Luke3, volto noto di Amici, che ha infiammato il palco e il pubblico con un concerto atteso e partecipato.

La direttrice del centro, Elisa La Rocca, ha sottolineato il ruolo del centro commerciale come fulcro di aggregazione per la comunità cittadina, ringraziando inoltre i commercianti per l’attenzione alla qualità che, a suo avviso, contribuisce a mantenere alto il livello dell’offerta e dell’accoglienza. La giornata è stata pensata proprio per valorizzare queste relazioni tra attività, clienti e giovani talenti.

L’evento si è aperto con le esibizioni dei ragazzi di “Io Canto” e di “Next Generation“, che hanno raccolto applausi e apprezzamenti per l’energia e la qualità delle performance. A presentare l’evento, Angelo Palermo. Presenti anche la vocal coach Alessandra Alemanno e il direttore d’orchestra Fabio Orlando. A termine delle interpretazioni dei giovani vocalist, il tradizionale taglio della torta che ha ufficialmente sancito il compleanno del centro, seguito dallo show di Luke3.

Il cantante, accolto da fan in visibile entusiasmo, ha offerto un concerto che ha segnato il momento clou della giornata: brani energici, emozioni condivise e un pubblico molto partecipativo hanno chiuso la festa in grande stile. L’evento ha confermato come il centro commerciale non sia solo uno spazio di acquisto, ma anche un luogo di incontro e cultura.

Gli organizzatori hanno già anticipato l’intenzione di replicare iniziative simili in futuro per continuare a promuovere occasioni di aggregazione e valorizzare i talenti, consolidando il ruolo del Centro Commerciale Città dei Templi nel tessuto sociale della città.

