Domani alle 16 in Chiesa Madre a Favara si terranno i funerali della trentottenne Marianna Bello, il cui corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina, dopo ben 19 giorni di ricerche, nei pressi del fiume Naro a Cannatello. A Favara sarà il lutto cittadino come segno di vicinanza di un’intera comunità ai suoi familiari.

“Marianna potrà riposare tra i suoi cari – afferma il sindaco Antonio Palumbo -. Non possiamo gioire, nemmeno dopo oltre due settimane di ricerche che hanno visto servitori dello Stato e volontari lavorare fino allo sfinimento prima per tentare di soccorrerla e poi, quando ogni speranza si era spenta, almeno si ritrovarla”.

“Non possiamo gioire perché Marianna non potrà più riabbracciare i suoi bambini e la sua famiglia. Adesso è solo il momento del silenzio e del dolore”, conclude il primo cittadino. Le esequie della madre di tre figli verranno officiate dall’arcivescovo Alessandro Damiano

