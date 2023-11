Finalmente, un’importante iniezione di risorse è stata destinata per la tutela e il restauro del patrimonio storico e artistico in Italia. I finanziamenti, frutto dell’impegno del Ministero dell’Interno e del nostro Commissario regionale, On. Annalisa Tardino, raggiungeranno sia i Comuni che gli enti ecclesiastici in tutto il paese per sostenere progetti di recupero dei beni storici e artistici.

Il Ministero dell’Interno italiano ha messo a disposizione 95 milioni di euro nel triennio 2023/2025 per interventi a tutela del patrimonio culturale. Grazie a questo sostegno, Agrigento, prossima a diventare Capitale della Cultura, vedrà stanziati oltre 8,5 milioni di euro per il restauro del Palazzo di Città.

“È un segno tangibile dell’attenzione dimostrata dal Ministro Matteo Salvini per il nostro territorio”, ha dichiarato Valentina Cirino, capogruppo in Consiglio comunale della Lega Salvini Premier. “Con il restyling del Municipio, Agrigento potrà presentarsi in modo più accogliente e bello in occasione di questo appuntamento storico.”

Cirino ha inoltre sottolineato l’impegno e la perseveranza dell’europarlamentare Annalisa Tardino, la cui attenzione è stata fondamentale nell’ottenere questi fondi per la città.

A rendere pubblica la questione il sindaco di Agrigento: “ieri sul sito del Ministero delle Infrastrutture è stato pubblicato il comunicato realtivo all’investimento di 95 milioni per progetti di recupero di beni storici e artistici, tra cui il Palazzo Municipale di Agrigento, per un importo di Euro 8.524.587. Ritengo doveroso ringraziare il Ministro Matteo Salvini che ha mantenuto fede all’impegno preso, il Viceministro Edoardo Rixi e l’Eurodeputata Annalisa Tardino per il costante interessamento“.