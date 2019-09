Fortitudo Agrigento verso l’esordio in campionato, Devis Cagnardi: curioso di conscere questo pubblico

Ultima settimana di preparazione per la Fortitudo Agrigento che si avvicina all’esordio priva dell’infortunato Giuseppe Cuffaro (frattura dello scafoide della mano e condizioni e tempi di recupero tutti da valutare). Domenica 6 ottobre alle 18 al PalaMoncada prima stagionale che vedrà difronte Agrigento e Junior Casale Monferrato.

“Ci piacerebbe – ha detto coach Cagnardi – sentire fin da subito il calore del pubblico. Chiediamo ai tifosi di stringersi intorno alla squadra e farci sentire il loro calore”.

La Fortitudo ha cominciato la preparazione lo scorso 19 agosto. In queste settimane ha lavorato tanto, tra, atletica, palestra, amichevoli e Supercoppa.

“Sono curioso – dice il coach – ho grandi aspettative nei confronti del pubblico, voglio conoscere l’apporto che sapranno darci i nostri tifosi. In queste settimane abbiamo lavorato sodo, dispiace che Cuffaro non sia della partita, perché francamente lo meritava”. Dopo la vittoria della Fortitudo nell’ultima amichevole di mercoledì scorso a Piazza Armerina (86-60 sull’Orlandina), è arrivato il momento di fare sul serio per la M Rinnovabili. La squadra si presenta a questa sfida con un progetto rinnovato. Dopo sette anni di Ciani, cambio alla guida tecnica. Lo scettro è passato adesso nelle mani del lombardo Devis Cagnardi. Il nuovo coach ha mostrato subito una determinata dedizione al lavoro, cura dei dettagli e pallacanestro molto aggressiva.

Il tecnico bresciano ha le idee ben chiare su cosa vuole da questa squadra: “Vogliamo divertire e divertirci”, ha detto recentemente. Tutto questo potrà farlo mischiando le armi nei vari momenti delle sfide e partendo da un livello di atletismo elevato.

Dopo la partenza dell’ex capitano Marco Evangelisti (5 anni in Fortitudo), il colpo del mercato estivo è stato Tom Easley. Agrigento ha poi salutato il ritorno di Albano Chairastella. L’italo argentino si è ripreso i galloni di capitano. A rinforzare lo “zoccolo duro” della passata stagione – rappresentato da Ambrosin, Cuffaro, Fontana e Pepe -, oltre Albano Chiarastella e Tony Easley, sono arrivati, Giovanni De Nicolao, Samuele Moretti, Christian James e Paolo Rotondo. Il primo derby è al PalaMoncada contro Trapani alla quinta giornata, seguito da quello fuori casa contro l’Orlandina alla sesta. Nella seconda giornata Agrigento sarà in trasferta a Scafati.