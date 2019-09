Cultura: targa sulla casa di Sciascia che diventera’ museo

E’ stata collocata questa mattina da parte dell’associazione “Strada degli Scrittori” su una delle pareti della casa di Largo Monte a Racalmuto (Ag), casa in cui Leonardo Sciascia visse per diversi anni, una targa che ricorda il “Maestro di Regalpetra”. La targa e’ stata posizionata alla presenza di Felice Cavallaro, direttore della “Strada degli scrittori”, e Pippo Di Falco che ha acquistato la “casa delle zie” di Sciascia per renderla una casa museo. La targa riporta una frase dello scrittore, scomparso trent’anni fa, che ricorda il luogo, proprio quella casa, dove e’ cresciuto. (ANSA)