Fortitudo Agrigento spietata, travolta anche Avellino

Quarto successo di fila per Agrigento che al PalaMoncada batte a valanga anche Avellino con il punteggio di 72-56. La squadra di coach Catalani dopo aver cambiato tanto in estate ed un avvio di campionato altalenante sembra aver trovato adesso la sua strada. La Moncada batte i campani e consolida il piazzamento in griglia playoff. Al PalaMoncada non c’è partita e dopo la prima vittoria in trasferta, la Fortitudo Agrigento consolida anche il fortino tra le mura amiche. I biancazzurri sfruttano dunque l’occasione di continuare il loro trend positivo in campionato e nonostante l’assenza di Cosimo Costi, arrivano segnali importanti circa la crescita di tutto il gruppo grazie alle ottime prestazioni di Alessandro Grande (15 punti) e Giuseppe Cuffaro (11 punti) ancora in doppia cifra. Il play agrigentino, in particolare, sta attraversando un buon momento di forma. Ma nella sfida con gli irpini incide anche Peterson (13 punti) e conferme, manco a dirlo, arrivano da Chiarastella e la panchina. Sul versante opposto, i biancoverdi sono in profonda crisi di risultati: quinta sconfitta consecutiva e penultimo posto in classifica a quota due punti. Nonostante il cambio in panchina, l’esperienza dell’ex Trapani e Napoli Stefano Spizzichini, il lavoro di coach Giovanni Benedetto si conferma complicato. Prossima trasferta per la Fortitudo sul campo della Viola Reggio di Calabria.

Ph Nino Piraneo