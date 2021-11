Covid, annullata anche per il 2022 la festa del Mandorlo in fiore

Del Mandorlo in fiore, ad Agrigento, rimangono soltanto gli alberi fioriti. Annullati anche per il 2022, ed è il terzo anno consecutivo, per il coronavirus tutti gli eventi della storica manifestazione.

“Prudenza” è la parola d’ordine considerato che il virus continua a circolare. E, pensare, che solo poco tempo si era anche parlato di direzione artistica. A confermare che la festa del mandorlo anche per il 2022 non si svolgerà è stato il sindaco di Agrigento, Franco Micciché.

L’emergenza sanitaria ci tiene ancora stretti nella sua morsa, chiama ad un alto senso di responsabilità e induce a non abbassare la guardia, anzi ad attenzionare ancor di più ogni possibile occasione di proliferazione del virus soprattutto in un periodo in cui si parla di quarta ondata.