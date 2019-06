Simone Pepe giocherà con la canotta biancazzurra per il terzo anno di fila

E’ tempo di sì per Simone Pepe. La promessa di matrimonio tra la Fortitudo Agrigento e il giocatore pescarese si rinnova. La guardia giocherà con la canotta biancazzurra per il terzo anno di fila. Soddisfatto della scelta il direttore sportivo Cristian Mayer.

“Simone per noi è estremamente importante. Lui – dice il ds – è capace di trasmettere tantissima energia. E’ uno di quei rari giocatori, soprattutto in questo campionato, che riesce a cambiarti la partita in una manciata di minuti. Sono felice che anche il prossimo anno, sarà un giocatore della Fortitudo”.

La conferma di Pepe non era affatto scontata dopo il cambio in panchina e l’arrivo di coach Devis Cagnardi: “Si tratta – dice il nuovo allenatore – di una scelta presa in sintonia con il direttore sportivo, Cristian Mayer ed accolta dal presidente Salvatore Moncada. Simone è uno di quei giocatori che rappresentano la filosofia della Fortitudo Agrigento e siamo convinti che la sua fame agonistica rimarrà immutata nel tempo. Immediatamente dopo il mio insediamento ho parlato con il ragazzo ed ho apprezzato la sua spontaneità e schiettezza. Simone è pronto a lavorare duramente come ha sempre fatto nella sua carriera, mettendosi a disposizione del gruppo. Tecnicamente, sono felice, di avere la sua determinazione e il suo istinto al servizi o della nostra squadra”.

Pepe, che molti davano in partenza, visto che la squadra della sua città, Pescara, ha raggiunto la serie A2, alla fine ha scelto di continuare il percorso nella società che gli ha permesso il salto di categoria. “Sono stati mesi tribolati, ma ho sentito l’affetto del presidente. Ho avuto modo di parlare con coach Cagnardi, le sue parole sono state importanti. Il nuovo progetto mi ha entusiasmato, è una nuova sfida. Ho voglia di ricominciare, non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”. Per un giocatore che rimane, un altro che va via. Dimitri Sousa ha salutato e ringraziato tifosi e società per la stagione trascorsa. Il giocatore di origine brasiliana non rimarrà alla Moncada.