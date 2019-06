Secondo Spicchi d’Arancia Agrigento è ai dettagli con Aristide Mouaha. La 19enne guardia camerunese di formazione italiana reduce dal titolo italiano Under 18 conquistato con l’HSC Roma, nelle cui file ha totalizzato 17.6ppg e 5.2rpg in B, ha scelto la Moncada che ha superato in extremis la concorrenza di Roseto. Sempre secondo Spicchi Ruben Zugno tratterebbe il rinnovo con Bergamo.