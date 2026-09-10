Si chiude il quarto scrimmage di preseason della Fortitudo Agrigento, impegnata questo pomeriggio sul parquet del PalaPadua contro la Virtus Ragusa. Un test intenso e utile per i biancazzurri di coach Cagnardi, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un avversario di livello e di proseguire il percorso di preparazione in vista dell’avvio del campionato.

La Fortitudo continua a lavorare sull’affiatamento del gruppo, testando sul campo giochi, schemi e soluzioni tattiche e consolidando quanto sviluppato quotidianamente in palestra. Un altro importante passaggio della preseason per mettere minuti nelle gambe, trovare ritmo e migliorare l’intesa tra i giocatori, con l’inizio della stagione ufficiale sempre più vicino.

La Fortitudo Agrigento ringrazia la Virtus Ragusa per l’ospitalità e per il prezioso confronto. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 13 settembre alle ore 17, quando i biancazzurri torneranno in campo al PalaMoncada per affrontare nuovamente l’Orlandina. “È tempo di tornare a popolare il PalaMoncada: vi aspettiamo numerosi!“, si legge in una nota della società agrigentina.

Punteggi dei quarti:

22-16

23-19

19-22

22-21

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