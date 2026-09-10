Una discussione per la gestione dei figli e all’improvviso la donna avrebbe aggredito l’ex compagno. Quest’ultimo ha reagito colpendola, a sua volta, con schiaffi, calci e pugni. Ad evitare il peggio è stato il provvidenziale intervento delle forze dell’ordine. Protagonisti del parapiglia un quarantenne e una trentacinquenne, entrambi agrigentini, in corso di separazione.

I due sono rimasti feriti e hanno dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Nulla di grave: guariranno in pochi giorni.

E’ accaduto l’altra sera ad Agrigento in un rione periferico. I due hanno cominciato a litigare. Un battibecco riconducibile alla gestione dei figli. Sono volate parole grosse e qualche offesa. All’improvviso sarebbero passati dalle parolacce alle botte. Qualcuno ha chiamato il 112. Gli uomini in divisa in maniera fulminea sono accorsi a sedare la zuffa.

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