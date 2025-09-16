La Fortitudo Agrigento si prepara ad affrontare la stagione 2025/26 con qualche ambizione: con l’obiettivo dichiarato di conquistare un posto nei playoff del Girone A della Serie B Nazionale.

Con il ritorno in panchina di Devis Cagnardi, una struttura tecnica solida e un roster di esperienza, secondo molti osservatori il club siciliano potrebbe agevolmente posizionarsi tra la sesta e l’ottava piazza. La missione è chiara: consolidare l’identità difensiva, valorizzare il fattore campo al PalaMoncada e capitalizzare i momenti chiave di un calendario lungo e impegnativo.

Il debutto stagionale è fissato per il 21 settembre a Piacenza, mentre la prima gara casalinga si giocherà il 28 settembre contro Fulgor Fidenza, al PalaMoncada. Sarà fondamentale partire con il piede giusto per creare fin da subito una base di classifica solida.

Il coach Devis Cagnardi vuole dai suoi ragazzi compattezza difensiva, gestione dei possessi e capacità di rimanere in partita nei momenti cruciali. Il suo ritorno è stato accolto con favore dai tifosi, che ne apprezzano l’approccio metodico e la predisposizione al lavoro quotidiano.

La squadra poggia su una base collaudata, con nomi già noti alla categoria e nuovi innesti scelti per equilibrare il roster. Spicca la presenza di Albano Chiarastella, leader tecnico e carismatico del frontcourt, capace di guidare i compagni nelle fasi più dure delle partite. A lui si affiancano Gabriele Romeo, regista esperto in grado di leggere il pick-and-roll, e Nicolas Morici, giocatore dal forte impatto su entrambi i lati del campo. Il giovane Giulio Martini porta atletismo e verticalità, mentre Alessandro Scarponi è stato inserito per aumentare le soluzioni offensive dalla panchina.

La rosa garantisce una buona alternanza tra titolari e second unit, e la presenza di esterni duttili permette alla Fortitudo di adattarsi ai match-up più fisici e di giocare con quintetti dinamici, ideali contro squadre che prediligono ritmo e cambi sistematici.

Nel Girone A, diverse formazioni si presentano con credenziali da vertice. Herons Montecatini si distingue per atletismo e gioco perimetrale, costringendo le difese avversarie a chiudere rapidamente sugli scarichi. Rimadesio Desio e Elachem Vigevano sono tra le più organizzate sul piano tattico e puniscono ogni disattenzione nella metà campo difensiva.

Orzinuovi e Legnano completano il pacchetto delle rivali dirette per la parte sinistra della classifica, con roster fisici e capaci di alzare il ritmo in transizione. Per la Fortitudo Agrigento, questi incroci saranno fondamentali per la definizione della griglia playoff.

Costruire una striscia di risultati positivi in casa può consolidare classifica e morale.

Il girone prevede trasferte lunghe e impegnative verso il Nord Italia, con carichi di viaggio che potrebbero influire su tenuta fisica e lucidità.

Anche la concentrazione di scontri diretti in poche settimane può rappresentare un pericolo: bastano due risultati negativi consecutivi per perdere posizioni chiave nella corsa playoff.

Con una buona gestione del calendario e l’apporto continuo dal perimetro, la squadra potrebbe anche ambire a un quinto o quarto posto, in caso di exploit nei momenti chiave.

In un girone affollato e competitivo, ogni dettaglio può fare la differenza. Il cammino richiederà lucidità, equilibrio e capacità di rispondere presente nei momenti decisivi. Il pubblico del PalaMoncada sarà chiamato a fare la sua parte, spingendo una squadra che ha tutte le carte in regola per diventare la mina vagante della post-season.

