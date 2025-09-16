Il MòViti Fest è il festival diffuso del centro storico di Agrigento, con un fitto programma di spettacoli, laboratori, giochi di strada, musica e letture, organizzato dal Parco Valle dei Templi nell’ambito di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Si svolgerà da settembre a dicembre 2025. Il nome gioca sull’ambivalenza “mòviti” (sbrigati/fermati) e il cartellone punta a partecipazione, tradizione e inclusione sociale, con eventi in più luoghi della città per trasformare il centro storico in un “laboratorio/festival” con format itineranti, tra arti performative, tradizioni popolari e narrazioni contemporanee. Fa parte del programma di Agrigento 2025 e prevede giochi di strada, laboratori teatrali per bambini, spettacoli di marionette e Opera dei Pupi, gruppi folk, cantastorie, street band, presentazioni di libri e installazioni urbane.

Pubblichiamo di seguito le iniziative per le quali si ha già un impegno di spesa (fonte Albo Pretorio Ente Parco):

Per il progetto Moviti Fest, relativo all’organizzazione di tutti gli allestimenti urbani, service audio, scenografie e coordinamento delle attività in vari siti del centro storico di Agrigento: 36.600,00 euro

Realizzazione del progetto “I volti della Capitale”, che prevede riprese e montaggio di 20 video dedicati ai protagonisti di “Agrigento Capitale della Cultura 2025”: 18.300,00 euro

Organizzazione del progetto “Giochi di strada”, da svolgere in vari siti del centro storico: 36.600,00 euro

Organizzazione dello spettacolo “Opera dei Pupi”, in 30 repliche presso il Collegio dei Filippini di Agrigento: 36.600,00 euro

Organizzazione del progetto “Guitar Day”, previsto il 30 novembre 2025 al Palacongressi di Agrigento: 21.350,00 euro

Organizzazione del “Festival delle Filosofie” dal titolo “Sotto il segno di Empedocle”, in vari siti del centro storico: 46.360,00 euro

Organizzazione del progetto “Laboratori di danza tradizionale siciliana”: 15.000,00 euro

Realizzazione del progetto “Informal presentation corner”, con postazione fissa nel centro storico: 24.400,00 euro

Realizzazione del progetto “Le notti dei Musei”, apertura straordinaria serale dei musei di Agrigento: 26.840,00 euro

Realizzazione del progetto “Street band”, nei fine settimana in vari siti del centro storico: 36.600,00 euro

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp