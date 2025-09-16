Un weekend di emozioni e di motori che sfrecciano sull’acqua ha incoronato Angelo Massaro campione d’Italia di Moto d’Acqua 2025. L’atleta, alla guida del team Massaro Racing, sostenuto per tutta la stagione da EgoGreen, ha conquistato il titolo tricolore nell’ultima e decisiva tappa del campionato, disputata a Fiumicino dal 12 al 14 settembre.

La prova conclusiva ha regalato spettacolo e adrenalina, con il team che ha saputo imporsi grazie a prestazioni di altissimo livello. Oltre al successo di Massaro, che ha chiuso al primo posto laureandosi campione nazionale, sono arrivati anche il secondo posto di Danny Tilocca, vice campione d’Italia, e il quarto posto di Vincenzo Cammilleri, a conferma della forza e della solidità di un gruppo cresciuto gara dopo gara.

Non solo sport, però. L’appuntamento romano è stato arricchito dall’inaugurazione della mostra fotografica “Il mare a 360 gradi”, dedicata alla bellezza e alla fragilità del mare. Un’occasione per sensibilizzare il pubblico sul tema della tutela ambientale, strettamente legato ai valori che ispirano la squadra e gli sponsor che l’accompagnano.

“Dedizione, spirito di squadra e competizione leale – hanno sottolineato i promotori – sono i principi che hanno guidato il Massaro Racing in questa stagione vincente”.

Il trionfo di Fiumicino consegna così ad Angelo Massaro e al suo team un titolo prestigioso, ma anche la consapevolezza di aver portato in alto lo sport delle moto d’acqua con impegno, passione e rispetto per l’ambiente.

