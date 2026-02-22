L’Akragas SLP non si ferma più. Al “Totò Russo” di Aragona i biancazzurri travolgono l’Atletico Megara con un roboante 9-0, lanciando un segnale fortissimo al campionato e riaprendo ufficialmente la corsa alla vetta.

Protagonista assoluto di giornata Ten Lopez, autore di una prestazione monumentale: sei gol che fanno esplodere il pubblico e certificano la superiorità dell’Akragas in una gara dominata dal primo all’ultimo minuto. Una prova di forza, carattere e qualità, con la squadra concentrata, affamata e determinata a non lasciare nulla per strada.

Intanto arriva anche la notizia che tutti aspettavano: il Priolo F.C. inciampa contro il Serradifalco, cadendo per 2-0. La capolista resta così ferma a 52 punti.

L’Akragas ne approfitta senza esitazioni: tre punti pesantissimi che valgono quota 48 e soprattutto un distacco ridotto a -4dalla vetta.

Il campionato è riaperto. E l’Akragas c’è.

La vetta ora è distante soli quattro punti, riaccendendo la corsa al primo posto e l’entusiasmo tra i tifosi agrigentini. Le reti Ten Lopez al 2′; Unniemi al 8′; Ten Lopez al 12′; Ten Lopez al 25′; Ten Lopez al 32′; King al 44′; Ten Lopez al 59′; Marrone all’84’; Ten Lopez all’87’ su rigore.

Sei goal e 1 assist messi a referto in questa giornata per Ten Lopez, da questi numeri si capisce il ruolo di primo piano che ricopre in maglia biancazzurra.

FOTO GIUSEPPE GRECO

