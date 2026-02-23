Si è concluso il primo fine settimana del Carnevale di Sciacca. I primi tre giorni sono stati un successo straordinario di presenze con grandi numeri. Otto i carri allegorici in concorso che hanno sfilato in via Allende, nel circuito di contrada Perriera.

Diversi i temi satirici affrontati dai costruttori dei manufatti, ci sono anche Trump e Putin. Il gran finale è previsto il prossimo weekend: sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo. Lo spettacolo finale di domenica si concluderà con la proclamazione dei vincitori della festa.

Subito dopo il rogo della maschera simbolo del Carnevale di Sciacca, il Peppe Nappa.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp