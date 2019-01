Di Pisa resta al comando dell’ex provincia regionale di Agrigento

La Regione ha trasmesso il decreto di proroga del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Dr. Girolamo Alberto Di Pisa fino al 31 Luglio 2019

Nota stampa . Trasmesso dalla Regione Siciliana il decreto con il quale viene prorogato l’incarico di Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento al dr. Girolamo Alberto Di Pisa. Le funzioni di Commissario, come si legge nel decreto, “vengono ulteriormente prorogate nelle more dell’insediamento degli organi degli Enti di area vasta e comunque non oltre il 31 luglio 2019.

Il decreto n. 650 del 21 dicembre 2018 di proroga, trasmesso il 28 dicembre 2018, è stato firmato dal Presidente della Regione on. Nello Musumeci, su proposta dall’Assessore alle Autonomie Locali e la Funzione Pubblica on. Bernadette Grasso.

Il Dr. Di Pisa era stato nominato per la prima volta commissario straordinario dal Presidente Musumeci, con le funzioni esercitate dalle ex province, il 31 gennaio del 2018.

Il decreto è stato adottato per evitare interruzioni nell’attività amministrativa dell’Ente a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 23 del 29 novembre 2018 che prevede lo svolgimento delle elezioni dei vertici del Libero Consorzio nel periodo che va dal 15 aprile al 30 giugno 2019.