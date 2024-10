Si è tenuto, questa mattina presso la Sala Giunta del Comune di Agrigento, il tavolo tecnico presieduto dall’assessore alla pubblica istruzione, Gioacchino Alfano, con la partecipazione delle principali parti interessate al servizio di assistenza Asacom. All’incontro erano presenti l’amministrazione comunale, i rappresentanti delle cooperative che forniscono i servizi Asacom, le organizzazioni sindacali di categoria, l’Asp, le istituzioni scolastiche, il Codacons e le associazioni in rappresentanza delle famiglie degli studenti disabili.

L’incontro si è rivelato proficuo e ha permesso di affrontare in maniera costruttiva il tema del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in favore degli studenti con disabilità. Durante la riunione, l’assessore Alfano ha comunicato che, grazie a un finanziamento di 80.000 euro proveniente dal Distretto socio-sanitario, sarà possibile ridurre l’impatto del taglio delle ore di assistenza previsto fino al 31 dicembre. La riduzione inizialmente prevista del 40% sarà infatti ridimensionata al 20%, garantendo una maggiore continuità del servizio per i 110 alunni coinvolti.

E l’assessore alla pubblica istruzione, Gioacchino Alfano afferma: “Il confronto di oggi ha dimostrato l’importanza di lavorare in sinergia su un tema di grande rilevanza sociale, a cui l’amministrazione comunale è particolarmente sensibile. Grazie al recente finanziamento, abbiamo fortemente voluto e siamo riusciti a ridurre il GAP delle ore di assistenza mostrando, come si è sempre fatto, di voler andare incontro alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Continueremo a impegnarci per migliorare la qualità dei servizi offerti”

.

E il sindaco, Francesco Miccichè, dichiara: “Ritengo l’incontro di oggi molto positivo. L’assessore Alfano ha chiarito la situazione e presentato i dati in maniera trasparente. Come amministratori, ci troviamo spesso a dover fare i conti con risorse limitate, ma questo non intacca la nostra volontà di collaborare e trovare soluzioni concrete per garantire il servizio Asacom. L’impegno dell’amministrazione comunale riguardo la tematica resta massimo. Nessuna somma verrà distratta dalla finalità del servizio Asacom e ci impegneremo per trovare ulteriori risorse utili a garantire un’assistenza adeguata ai nostri studenti”.

L’Amministrazione comunale conferma quindi il proprio impegno nel proseguire il dialogo con tutte le parti coinvolte e nel cercare soluzioni condivise che possano rispondere alle esigenze degli alunni con disabilità e delle loro famiglie.

