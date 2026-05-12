Dopo Mayer, la Fortitudo studia il nuovo corso: Chiarastella ipotesi concreta, Cagnardi sempre più centrale

Chiuso il lungo ciclo con Cristian Mayer, ormai vicino a trasferirsi in sponda Siaz Piazza Armerina, per la Fortitudo Agrigento si aprono inevitabilmente nuovi scenari organizzativi e tecnici. Tra le ipotesi più accreditate per raccogliere l’eredità di Mayer ci sarebbe quella di Albano Chiarastella. La bandiera italo-argentina, ancora legata alla Fortitudo da due anni di contratto da giocatore, potrebbe infatti iniziare un nuovo percorso all’interno della società con un ruolo dirigenziale.

Più che un semplice direttore sportivo, Mayer in questi anni è stato uomo organizzativo, punto di riferimento interno, collante tra squadra, staff tecnico e società. Una figura complessa da sostituire, soprattutto per il peso umano costruito nel tempo dentro lo spogliatoio e nell’ambiente biancazzurro. Ed è proprio in quest’ottica che il profilo di Chiarastella potrebbe rappresentare una soluzione di continuità. Uomo di esperienza, simbolo della Fortitudo e profondo conoscitore dell’ambiente, Albano conosce molto bene Devis Cagnardi e con il tecnico potrebbe aprirsi una nuova collaborazione sotto una veste diversa rispetto a quella da giocatore.

Un’ipotesi che si intreccia inevitabilmente con la crescente centralità dello stesso Cagnardi all’interno del progetto tecnico della Moncada. Il coach, infatti, avrebbe recentemente rifiutato almeno due proposte importanti dalla Serie A2, scegliendo di proseguire il percorso ad Agrigento e sposare la continuità del progetto biancazzurro. Una scelta che potrebbe tradursi in un ruolo ancora più incisivo nelle decisioni tecniche e nella costruzione della squadra. Del resto, il finale di stagione ha rafforzato ulteriormente la posizione del tecnico.

Dopo un avvio complicato e un girone d’andata vissuto nelle zone basse della classifica, la Fortitudo ha cambiato completamente passo nella seconda parte del campionato. Decisivi gli innesti individuati e fortemente voluti proprio da Cagnardi, che hanno permesso alla squadra di costruire un rendimento da alta classifica, chiudendo la regular season in forte crescita e arrivando a giocarsi i play-in ad un passo dall’accesso ai playoff.

Intanto, sul fronte Mayer, la destinazione Piazza Armerina appare sempre più concreta. L’ex direttore sportivo biancazzurro avrebbe già trovato un preaccordo con la Siaz, società attualmente impegnata nei playout per mantenere la Serie B. Per Agrigento potrebbe dunque aprirsi una fase nuova, fatta di valutazioni interne, ridefinizione degli equilibri e programmazione. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale struttura tecnica e organizzativa prenderà forma attorno alla Fortitudo del futuro. Leggi anche: Fortitudo Agrigento, Cristian Mayer lascia dopo 18 anni: si chiude un ciclo storico

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