Nuove disposizioni per l’accesso al PalaMoncada: il botteghino chiuderà all’orario ufficiale della palla a due. La società invita i tifosi ad acquistare i tagliandi online. Confermata la procedura per gli accrediti stampa

AGRIGENTO – Cambiano le modalità per l’acquisto dei biglietti delle partite casalinghe della Fortitudo Agrigento. In virtù delle nuove disposizioni previste dall’ONMS, Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, a partire dai prossimi incontri non sarà più possibile acquistare il biglietto dopo l’orario ufficiale di inizio della gara.

Il botteghino del PalaMoncada aprirà un’ora e trenta minuti prima della palla a due e resterà operativo fino all’orario fissato per l’inizio dell’incontro.

La società consiglia quindi ai tifosi di organizzarsi in anticipo e, quando possibile, di acquistare il biglietto online attraverso la piattaforma ufficiale. In questo modo sarà possibile evitare le attese al botteghino e, soprattutto, il rischio di non poter acquistare il titolo di accesso arrivando al palazzetto dopo l’inizio della partita.

L’invito della Fortitudo è dunque quello di programmare per tempo l’arrivo al PalaMoncada e presentarsi all’impianto già muniti del biglietto.

Accrediti stampa, confermata la procedura

Nessuna novità, invece, per quanto riguarda la procedura degli accrediti stampa per la stagione 2026/2027.

Le richieste devono essere inviate esclusivamente all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le 48 ore precedenti la gara, indicando nome e cognome, numero di tessera o tesserino giornalistico e testata di riferimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste presentate oltre il termine previsto o inviate a indirizzi differenti.

Gli accrediti autorizzati potranno essere ritirati direttamente il giorno della partita presso il punto accrediti del PalaMoncada, a partire da un’ora prima dell’orario ufficiale di inizio dell’incontro.

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