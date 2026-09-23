Da Agrigento alla “Ruota dei Campioni”: Massimiliano Butticè torna in tv dopo i 74.200 euro vinti

Il 48enne agrigentino, tre volte campione de “La Ruota della Fortuna”, sarà tra i protagonisti dello speciale in onda su Canale 5. In studio anche Il Volo

AGRIGENTO – Da Agrigento nuovamente agli studi televisivi de “La Ruota della Fortuna”. Massimiliano Butticè, 49 anni, sarà tra i protagonisti de “La Ruota dei Campioni… e delle Stelle”, lo speciale del programma condotto da Gerry Scotti in onda questa sera, 23 settembre, su Canale 5.

Butticè torna davanti alla celebre ruota dopo essersi fatto valere nelle precedenti puntate del programma. Il concorrente agrigentino ha infatti conquistato tre vittorie, portando a casa complessivamente 74.200 euro.

Un risultato che gli ha consentito di entrare nel gruppo dei campioni richiamati per la sfida speciale.

Nato e cresciuto ad Agrigento, Butticè è laureato in Economia e Commercio e lavora come responsabile dell’economato e della sicurezza in un istituto bancario a Canicattì, come riporta la scheda dedicatagli da TV Sorrisi e Canzoni.

La puntata metterà nuovamente alla prova alcuni dei concorrenti che si sono distinti nel corso del programma. A rendere particolare la serata sarà anche la presenza de Il Volo, il trio formato da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble.

Per Butticè sarà dunque una nuova occasione per misurarsi con la Ruota dopo un percorso che gli ha già regalato soddisfazioni importanti. E questa sera Agrigento avrà un motivo in più per seguire il programma.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp