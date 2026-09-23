L’ente Libero Consorzio ha reso noto di interventi di sgombero da fango e detriti lungo le strade provinciali di Agrigento dopo il nubifragio di sabato scorso. Il personale del settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale, fanno sapere all’ufficio stampa dell’ente, ha intensificato le attività operando, senza interruzione, per ripristinare e mantenere le condizioni di sicurezza eliminando il materiale trascinato lungo lungo le arterie. La viabilità risulta, adesso, regolare e le strade sono transitabili. Quasi tutte le carreggiate sono state liberate ed il personale tecnico continua a monitorare la situazione intervenendo, se necessario.

Il lavoro prosegue con la massima attenzione, per garantire la sicurezza degli automobilisti e la piena fruibilità della rete viaria provinciale.

Sono state riaperte al transito le strade provinciali Sp 1 Quadrivio Spinasanta-Villaseta, la Sp 2 Piano Gatta-Montaperto-Giardina Gallotti e la Sps ex regionale 24 Agrigento-Cattolica Eraclea, letteralmente invase da fango e detriti con notevoli disagi in tutto il comprensorio del capoluogo. Il transito è consentito nel rispetto della segnaletica di pericolo e dei limiti di velocità in quanto, i mezzi del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, continuano ad effettuare interventi di rimozione dei detriti, con parte di asfalto, occupato da residui di fango.

Interventi sono stati eseguiti anche sulla Sp 4 Panoramica dei Templi. In azione anche l’Ufficio di Protezione Civile del Libero Consorzio attivato immediatamente. Ed il presidente dell’Ente, Giuseppe Pendolino, sottolinea, l’impegno del personale tecnico e dei tanti operatori al servizio della comunità agrigentina invitando automobilisti a rispettare i limiti ed a procedere con prudenza.

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