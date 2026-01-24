Si avvicina un’altra domenica che profuma di prova di carattere per la Fortitudo Agrigento, attesa dalla trasferta sul parquet del Treviglio Brianza Basket. Un incrocio tutt’altro che banale, in un momento della stagione in cui ogni possesso pesa come un macigno e la classifica non concede margini di errore.

Dopo la convincente vittoria interna contro Casale, i Giganti non hanno perso tempo. Archiviata la domenica del Palamoncada, la squadra è tornata immediatamente in palestra per preparare una gara che si preannuncia intensa, fisica e carica di significati. Treviglio è formazione ambiziosa, costruita per stare in alto, reduce da un periodo complicato condizionato da problemi di salute, ma proprio per questo affamata di riscatto davanti al proprio pubblico.

Un contesto che rende la sfida di domenica, in programma alle ore 18 al Palafacchetti, uno snodo cruciale del girone d’andata. Lo sa bene Devis Cagnardi, che nelle consuete parole della vigilia non si nasconde:

«Domenica a Treviglio ci aspetta una squadra forte ed ambiziosa, che dopo una serie di vittorie consecutive ha avuto alcuni problemi di salute che ne hanno rallentato la corsa e per questo vorranno ritrovare il feeling con la vittoria. Noi abbiamo lavorato bene in settimana e vogliamo provare a giocare con maggiore costanza mentale per fare un ulteriore passo avanti. Il tempo è tiranno e il nostro difficile girone d’andata ci condanna a trovare vittorie di prestigio come potrebbe essere questa per muovere il più possibile la classifica».

Parole che raccontano una Fortitudo consapevole delle difficoltà, ma anche determinata a non fare passi indietro. La chiave, ancora una volta, sarà la tenuta mentale, la capacità di restare dentro la partita anche nei momenti di maggiore pressione, contro un avversario che proverà a imporre ritmo e intensità sin dalla palla a due.

Agrigento arriva a Treviglio con l’obiettivo di mettere in campo la propria migliore versione, sapendo che servirá una prestazione completa per quaranta minuti. Una sfida che va oltre i due punti: è una partita che misura ambizioni, crescita e maturità.

Domenica sera, alle 18, sarà battaglia vera. Anche lontano da casa, la Fortitudo vuole continuare a camminare, cercando una vittoria di prestigio capace di dare peso e senso al lavoro quotidiano.

