Fratelli d’Italia e l’ipotesi Firetto: dopo l’affondo a Cuffaro, la caccia a nuovi appoggi per tornare a Palazzo dei Giganti

L’asse politico che si muove attorno alle prossime elezioni amministrative ad Agrigento comincia a mostrare contorni sempre più definiti. E l’articolo pubblicato da La Sicilia, che racconta una partita tutta interna a Fratelli d’Italia, offre più di uno spunto per leggere ciò che potrebbe accadere anche ad Agrigento.

Nel quadro tracciato dal quotidiano, emerge una regia nazionale che porta la firma di Giovanni Donzelli, con una gestione centralizzata delle candidature e delle alleanze, mentre sullo sfondo resta il ruolo del deputato agrigentino Calogero Pisano. Una strategia che, a livello locale, potrebbe tradursi in scelte pragmatiche, svincolate da appartenenze storiche e orientate esclusivamente alla vittoria.

Ed è qui che entra in gioco Lillo Firetto. L’ex sindaco, dopo il durissimo affondo politico contro Totò Cuffaro, appare oggi alla ricerca di un nuovo perimetro politico che gli consenta di rientrare in partita e puntare con decisione al ritorno a Palazzo dei Giganti.

L’ipotesi di un appoggio – diretto o indiretto – da parte di Fratelli d’Italia non è più fantapolitica. In una fase in cui il partito della premier punta a controllare la partita delle amministrative attraverso accordi funzionali e candidati “vincenti”, Firetto potrebbe rappresentare un profilo spendibile, capace di intercettare mondi civici, pezzi di elettorato moderato e una parte dell’area progressista delusa.

L’articolo de La Sicilia racconta di un centrodestra in fermento, attraversato da fratture e da equilibri ancora instabili, in cui le logiche locali spesso saltano di fronte alle decisioni calate dall’alto. Un contesto nel quale Agrigento non fa eccezione e nel quale Fratelli d’Italia potrebbe scegliere di giocare una partita autonoma, anche a costo di rompere schemi consolidati.

Per Firetto, reduce da anni di opposizione e da una recente presa di distanza netta dal mondo cuffariano, si aprirebbe così una finestra politica inattesa ma concreta. Per Fratelli d’Italia, invece, l’operazione avrebbe un obiettivo chiaro: puntare su una candidatura in grado di competere davvero, senza farsi imbrigliare dalle dinamiche interne agli alleati.

La sensazione è che le prossime settimane saranno decisive. E che, dietro le quinte, la partita per Agrigento sia già cominciata. Con alleanze fluide, veti incrociati e un’unica certezza: nessuno, questa volta, vuole restare fuori dal Palazzo. Leggi anche: Agrigento, Luparello apre alla candidatura

