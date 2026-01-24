Ladri di merendine in azione in quattro istituti scolastici di Agrigento. In tre incursioni il furto è stato consumato, nel quarto anche se sono riusciti a penetrare non è stato portato via nulla. E’ successo nella notte fra mercoledì e giovedì. Presi di mira il liceo “Politi” di via Acrone, la sede distaccata della stessa scuola in via Matteo Cimarra, e la succursale del liceo Scientifico Leonardo in via Dante.

I balordi, in tutti e tre i casi, hanno danneggiato i distributori automatici di bevande, caffè e snack, prelevando i soldi contenute nelle cassette. Sempre in via Dante, i delinquenti sono riusciti ad intrufolarsi nell’istituto comprensivo Quasimodo uscendo a mani vuote. Ad occuparsi delle indagini sono i poliziotti della sezione Volanti della Questura e i loro colleghi della squadra Sopralluoghi della Scientifica. A colpire sarebbe stata sempre la stessa “mano”.

