La Fortitudo torna in viaggio.

Domenica alle 18.00, sul parquet di Lumezzane, i biancazzurri proveranno a dare continuità al successo dell’ultimo turno, una vittoria che ha ridato fiducia, ossigeno e soprattutto consapevolezza a un gruppo che non ha mai smesso di lavorare.

I ragazzi di coach Daniele Cagnardi hanno affrontato una settimana intensa, segnata – ancora una volta – dalle solite emergenze. Defezioni, acciacchi, rotazioni corte: condizioni che sarebbero complicate per chiunque, ma che questa Fortitudo ormai considera quasi una normalità. E nonostante tutto, la squadra ha spinto forte in palestra, come conferma lo stesso allenatore prima della partenza.

«Affrontiamo la trasferta di Lumezzane con rinnovato entusiasmo – ha spiegato Cagnardi – dopo la vittoria di domenica scorsa, dove abbiamo ritrovato i due punti per la classifica e riassaporato le giuste sensazioni grazie al feeling speciale con i nostri tifosi. La squadra ha lavorato bene, seppur in emergenza per diverse defezioni, ma è una condizione con la quale conviviamo dall’inizio della stagione. Il nostro focus è sulla gara».

Poi lo sguardo alla partita che attende Agrigento:

«Vogliamo entrare in campo con il giusto spirito e giocarci le nostre possibilità di vittoria per dare seguito alla prestazione contro Orzinuovi».

Il messaggio è chiaro: testa bassa, cuore alto.

La Fortitudo va a Lumezzane per giocarsela, senza timori e con la solita fame.

