È stata inaugurata oggi la nuova Città dei Ragazzi di Montevago dedicata all’ingegnere Alessio Scirè. Al termine di un importante intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza e recupero funzionale la struttura riapre al pubblico dopo più di vent’anni di abbandono. All’interno dell’edificio, oltre a diversi spazi e servizi, anche una sala cinema e teatro. All’esterno un campo da tennis e uno da padel, dotati di spogliatoi, una zona fitness e aree verdi. L’opera è stata finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate con un importo complessivo di 1.257.623 euro. Il progetto è stato redatto dall’architetto Alfonso Cimino e i lavori sono stati eseguiti dall’impresa Ing Due srl di Agrigento.

“E’ un giorno importante per la comunità montevaghese – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo -perché viene restituita alla collettività una struttura che sembrava completamente persa e destinata all’abbandono definitivo ma che invece è rinata ed è pronta per essere un polo di socializzazione e attrazione per il territorio, ospitando iniziative sportive, ricreative e culturali. Nello stesso tempo, abbiamo provveduto al recupero ambientale dell’area compresa tra via Trieste e largo Firenze. La riapertura di questa struttura rappresenta un’altra importante tappa del percorso di crescita della nostra comunità. È il risultato di un lavoro sinergico tra amministrazione, dirigenti e dipendenti comunali, che con impegno e qualità hanno saputo cogliere in questi anni tante opportunità offerte dai bandi regionali, nazionali ed europei”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp