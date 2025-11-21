Al via una nuova tranche di stabilizzazioni degli ex contratti a tempo determinato (CTD) di Poste Italiane. L’azienda ha aperto le domande per inserirsi nelle graduatorie 2025 finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato di 2381 corrieri. La procedura è rivolta a chi ha già lavorato nelle Poste per almeno 6 mesi, anche non continuativi, quindi con più contratti a termine.

Per presentare la domanda per iscriversi nelle graduatorie Poste Italiane c’è tempo fino al 26 novembre 2025. Gli inserimenti di personale partiranno nel 2026. Vediamo nel dettaglio tutti i posti disponibili per le nuove assunzioni a tempo indeterminato in Poste Italiane. In Sicilia 138 posti, così suddivisi: Agrigento: 24; Caltanissetta: 40; Enna: 20; Ragusa: 19; Siracusa: 19; Trapani: 16.

