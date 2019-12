Forti raffiche di vento ad Agrigento, alberi e rami caduti

Le forti raffiche di vento, che hanno investito la città di Agrigento, hanno creato tante situazioni di pericolo, soprattutto per la caduta di alberi, rami, pali, cartelloni e pezzi metallici.

Super lavoro per i vigili del fuoco chiamati ad eliminare pericoli in città, e in alcuni territori della provincia.

Impegnati anche carabinieri e polizia di Stato. Soccorritori impegnati per alberi e rami spezzati, piombati sulla sede stradale, e solo per casi fortuiti non sono rimaste coinvolte persone. Un ramo, in particolare, ha sfiorato i passanti nel centro di Agrigento. Troppi tronchi in territorio cittadino sono ridotti in condizioni precarie.