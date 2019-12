Il Sindaco Lillo Firetto incontra la Stampa per i tradizionali auguri di Natale e per presentare gli eventi programmati per il fine anno. Il veglione di capodanno si terrà a Piazza Vittorio Emanuele, dove è in programma il concerto di Guè Pequeno per il Capodanno 2020. Firetto: si festeggiano anche i 2600 anni della città.