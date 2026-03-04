Due lavoratori “in nero” e quindici chilogrammi di alimenti risultati privi di tracciabilità e in parte anche mal conservati. È quanto scoperto dagli agenti della polizia locale in un panificio in territorio di Agrigento. I vigili urbani hanno fatto un controllo nell’attività commerciale per verificare il rispetto delle regole anche riguardanti le norme igienico-sanitarie e le posizioni lavorative.

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate alcuni irregolarità: due lavoratori sono risultati irregolari, quindici chili di alimenti erano sprovvisti della tracciabilità e parte di questi anche mal conservati. Per questo motivo nei confronti del titolare del panificio, è scattata una sanzione di quasi 10 mila euro. Il commerciante ha già provveduto a regolarizzare la posizione dei dipendenti evitando così la chiusura del forno.

