Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1: tanta paura

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 della scala Richter è stata avvertita in tutta la Sicilia sud orientale tra le province di Catania, Siracusa e Ragusa. Il sisma è stato avvertito in maniera lieve anche a Licata, dove diversi cittadini hanno chiamato le forze dell’ordine per avere maggiori informazioni.

L’epicentro è stato localizzato a 4 km a Sud est di Mazzarrone ad una profondità di 10 km. Non si hanno notizie di danni a persone o cose anche se sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco di persone allarmate, ma non sono stati effettuati interventi. Soprattutto è stata avvertita nei piani alti.

Ieri mattina un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.5 era stata registrata a Paternò, comune della provincia di Catania, intorno alle 4 del mattino. Anche in questo caso la scossa è stata piuttosto superficiale (soli 7 chilometri). La scossa, seppur lieve, è stata avvertita da alcuni abitanti. Nessun danno a cose e persone.