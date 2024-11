Agrigento, il Codacons vigila sulla perdita idrica a Fontanelle: in corso indagini geofisiche per la riparazione della condotta

Agrigento, 7 novembre 2024 – Proseguono gli interventi per risolvere la perdita idrica che affligge il quartiere Fontanelle di Agrigento. Il Codacons, attraverso Giuseppe Di Rosa, Responsabile Regionale del Dipartimento Trasparenza Enti Locali, ha monitorato l’evoluzione delle operazioni, segnalando questa criticità e stimolando l’intervento della Protezione Civile comunale.

AICA, la società responsabile della rete idrica agrigentina, ha risposto all’intimazione della Protezione Civile avviando tempestivamente lavori di indagine e riparazione. Attualmente, sono in corso avanzate indagini geofisiche che, grazie alla tomografia elettrica in 2D, permetteranno di identificare con precisione il punto di rottura nella condotta. La tecnica, altamente efficace, consente di localizzare le perdite, riducendo il rischio di ulteriori dispersioni e disagi per i residenti di Fontanelle.

“Accogliamo con soddisfazione l’inizio dei lavori e l’adozione di tecnologie innovative da parte di AICA per risolvere questa criticità che colpisce i cittadini. Tuttavia, continueremo a vigilare affinché gli interventi vengano completati nei tempi previsti, senza ulteriori ritardi, per garantire a tutti un accesso stabile all’acqua,” ha dichiarato Di Rosa.

Il Codacons sottolinea l’importanza di una gestione idrica efficiente e si impegna a monitorare le infrastrutture per assicurare un servizio puntuale e rispettoso dei diritti dei cittadini.

