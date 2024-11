Agrigento, 9 novembre: l’AIRC distribuisce i Cioccolatini della Ricerca per sostenere la lotta contro il cancro

Agrigento, 7 novembre 2024 – Sabato 9 novembre, nell’ambito della Campagna Nazionale “I Giorni della Ricerca”, l’AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) sarà presente ad Agrigento con un’iniziativa di raccolta fondi attraverso la distribuzione dei tradizionali “Cioccolatini della Ricerca”. I volontari dell’AIRC saranno disponibili al Piazzale Ugo La Malfa, tra Via Manzoni e lo Stadio Esseneto, dalle ore 7:00 alle 14:00, per distribuire i cioccolatini in cambio di una donazione di 15 euro.

L’Assessore comunale Carmelo Cantone, annunciando l’evento, ha espresso l’impegno dell’amministrazione a sostegno della ricerca scientifica: “Iniziative come questa rappresentano un’opportunità importante per contribuire concretamente alla ricerca, che è fondamentale per il futuro di tutti noi. Invito i cittadini a partecipare, acquistando i cioccolatini e sostenendo la lotta contro il cancro.”

L’Amministrazione comunale di Agrigento rinnova così il proprio sostegno a iniziative di grande valore sociale e scientifico, invitando tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante causa con un piccolo, ma significativo gesto di solidarietà.

