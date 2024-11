Premio Dona Maiora 2024: Un Riconoscimento al Coraggio e alla Dedizione delle Forze dell’Ordine

È stata presentata oggi, presso Casa Sanfilippo, la terza edizione del Premio Dona Maiora, evento che quest’anno celebra i valori di legalità e impegno, rendendo omaggio ad Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Nato nel 2022 dall’iniziativa della sezione UNUCI di Agrigento, il Premio è un tributo a uomini e donne delle Forze Armate e dell’Ordine che si sono distinti per coraggio, dedizione e impegno al servizio della collettività.

Nel corso della conferenza stampa, il presidente UNUCI, Carmelo Fenech, ha sottolineato l’importanza di un riconoscimento che va oltre il valore simbolico, mettendo in luce il quotidiano sacrificio di chi, ogni giorno, rischia la propria vita per garantire la sicurezza e la serenità della comunità. “Il Premio Dona Maiora vuole essere un faro che illumina i valori più alti della nostra società: il senso del dovere, la dedizione e il coraggio,” ha affermato Fenech, ribadendo che i premiati sono un esempio per tutti.

La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 15 novembre, alle 10:30, presso l’Auditorium dell’Istituto Nicolò Gallo di Agrigento, con la partecipazione di autorità civili, militari e del mondo educativo. Saranno premiati non solo uomini e donne delle forze dell’ordine e dei corpi armati dello Stato, ma anche studenti delle scuole che hanno partecipato al concorso associato al Premio Dona Maiora 2024. La manifestazione sarà presentata dai giornalisti Davide Sardo e Giovanna Neri.

Nel corso dell’incontro sono stati svelati i nomi di coloro che riceveranno il prestigioso riconoscimento. Ecco l’elenco completo:

Vigili del Fuoco

Direttore vice dirigente Lorenzo Capraro

Capo reparto Vincenzo Lorenzano

Capo Squadra Alberto Borgia

Capo Squadra Lorenzo Di Stefano

Vigile del fuoco esperto Giuseppe Cipolla

Vigile del fuoco esperto Vincenzo Natale

Vigile del fuoco esperto Salvatore Troisi

Vigile del fuoco esperto Giuseppe Spallino

Questi uomini si sono distinti per il loro coraggio nelle emergenze, mettendo a rischio le loro vite per la sicurezza della comunità.

Polizia Penitenziaria

Sovrintendente Calogero Spinelli

Assistente capo coordinatore Marcello Tufarulo

Assistente capo William Rizzo

Assistente Salvatore Gentiluomo

Agente scelto Angela Luca

Sono stati premiati per aver gestito con straordinario coraggio una crisi all’interno della Casa Circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, ristabilendo l’ordine durante un violento scontro fisico.

Polizia di Stato

Commissario Capo Dario Infurna

Ispettore Superiore Patrizia Lubrano

Ispettore Vincenzo Piacenti

Ispettore Pietro Nascé

Vice Ispettore Umberto Gelo

Premiati per la gestione esemplare del fenomeno migratorio da parte dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Agrigento.

Guardia di Finanza

Luogotenente cariche speciali Pietro Sestito

Luogotenente cariche speciali Domenico Mirabile

Vice Brigadiere Calogero Ignazio Dimino

Hanno ricevuto il riconoscimento per l’importante operazione antimafia “Porto Sicuro”, che ha smantellato una rete criminale legata agli appalti pubblici.

Carabinieri

Luogotenente Carica Speciale Agostino Esposito

Eccellenza nelle operazioni di negoziazione, Esposito ha evitato un’ulteriore escalation in un caso di triplice omicidio con sequestro di persona.

Marina Militare

Sottotenente di vascello Roberto Spampinato

Premiato per il suo impegno nella sicurezza marittima e il contributo al rafforzamento della fiducia della comunità verso la Marina.

Operazione Interforze “Terra dei Fuochi”

Prefetto Filippo Romano

Generale Corpo di Armata Giuseppenicola Tota

Un riconoscimento speciale va all’operazione interforze che ha avuto come obiettivo il contrasto ai roghi di rifiuti in Campania, portando a risultati straordinari nella protezione del territorio.

Arma dei Carabinieri Campania

Colonnello Francesco Ferrara

Colonnello Luigi D’Altorio

Colonnello Elio Manes

Colonnello Giovanni Ventura

Maggiore Giovanni Spezie

Questi ufficiali hanno guidato operazioni contro il fenomeno dei roghi di rifiuti in Campania, ottenendo un grande successo nella lotta contro l’inquinamento ambientale.

Premi Speciali alla Carriera e per Operazioni Nazionali

Generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano

Premiato per una carriera che ha visto il Generale Portolano distinguersi in numerose missioni internazionali, non solo come militare, ma anche come diplomatico di spicco.

Vincitori Concorso per le Scuole Premio Dona Maiora 2024

Gli studenti delle scuole di Agrigento e provincia si sono distinti per i loro lavori sui temi della legalità e del servizio alla comunità. I vincitori del concorso sono:

Istituto Comprensivo Statale “Agrigento Centro” , con il testo “Una Pizza in Aiuto” (Classe IIIA)

, con il testo “Una Pizza in Aiuto” (Classe IIIA) Istituto Comprensivo Statale “G. Garibaldi” Realmonte , con il video “Nelle vostre mani… la salvezza!” (Classe IA)

, con il video “Nelle vostre mani… la salvezza!” (Classe IA) Istituto Superiore Statale “Nicolò Gallo” Agrigento , con il testo “Il peso dell’uniforme” (Classe IVH ENO)

, con il testo “Il peso dell’uniforme” (Classe IVH ENO) Istituto Istruzione Superiore “Odierna” Palma di Montechiaro, con il video “Le Forze dell’Ordine: presidio di legalità” (VA)

La cerimonia di premiazione rappresenterà un momento di grande significato per tutta la comunità, un’occasione per riflettere sul valore del servizio alla patria e alla collettività, in un’epoca in cui i valori di legalità e coraggio sono più che mai fondamentali.

