Fontanelle, il comitato di quartiere: “Le condizioni delle strade continuano ad essere preoccupanti.”

Le condizioni delle strade di Fontanelle continuano ad essere sempre più preoccupanti. I cittadini da tempo lamentano la mancanza di servizi e di manutenzione delle strade, le quali da tempo sono dissestate, con evidenti e pericolosissime buche, con marciapiedi completamente impraticabili e numerosi guardrail sfasciati e inefficienti. Il Comitato di quartiere “Fontanelle Insieme” da tempo segnala le problematiche all’Amministrazione Comunale “la quale, pur mostrando interesse alla risoluzione dei problemi- dice il comitato- non riesce ad agire con concretezza rispondendo che i tempi burocratici non permettono rapidi interventi. Tuttavia oggi la situazione non cambia, non bastano i sopralluoghi del Sindaco e dei suoi assessori purtroppo, i pericoli per automobilisti e pedoni aumentano di giorno in giorno e spesso continua a non essere chiaro chi deve intervenire, se il Comune o altri Enti.” Il Comitato di quartiere continua perseverante nelle sue segnalazioni, in particolare sono state evidenziate le seguenti problematiche prioritarie: cedimento stradale sulla Via A. Di Giovanni, via principale ad alta viabilità, per il quale è stato effettuato un sopralluogo dall’assessore preposto, la zona è stata messa in sicurezza, ma nessun intervento esaustivo è stato ancora messo in atto; cedimento stradale sulla Via M.llo Giualiano Guazzelli, dopo le rassicurazioni sull’inizio dei lavori la strada è ancora chiusa da mesi, nonostante si tratti di una via d’accesso ad un palazzo abitato; una notevole buca ed un tombino sconnesso sul Viale Sicilia all’altezza della zona commerciale, messi in sicurezza con l’inconfondibile telaio di legno e la rete arancione, ma dopo numerosissimi solleciti nessun intervento è stato attuato; sempre sul Viale Sicilia, dopo l’ultimo intervento di ripristino della rete fognaria, il manto stradale è rimasto ancora incompleto; perdita di acqua in Via Pancamo, anche qui nessun intervento. Insieme a queste segnalazioni viene più volte esposta anche la condizione igienico-sanitaria in cui versa il quartiere di Fontanelle, “per la quale – continua la nota del comitato- non si riesce a mettere in atto una programmazione valida di pulizia e diserbamento, più volte infatti è stato richiesto di intervenire con cadenza ordinaria e non in maniera parziale e straordinaria. La situazione costituisce ancora oggi un grave danno per gli abitanti che si ritrovano costretti a percorrere le carreggiate in uno stato pessimo, facendo veri e propri slalom tra le buche e le transenne, sperando di non inciampare nei marciapiedi impraticabili e di non finire contro un guardrail insidioso, ma gli appelli dei cittadini rimangono inascoltati. Ci auguriamo, dopo le numerosissime proteste e segnalazioni fatte dal comitato di quartiere, da parte dei residenti e commercianti del quartiere, che al più presto s’intervenga con un vero e proprio piano di lavori atto a dare sicurezza e decoro al quartiere di Fontanelle.”