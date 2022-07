Realmonte, quasi 200 mila euro per l’informatizzazione

Il Comune di Realmonte ha ottenuto il finanziamento di 5 progetti per un importo totale di quasi 200 mila euro. In particolare, il sindaco Lattuca, ha dato atto di indirizzo agli uffici allo scopo di presentare le candidature per attingere ai finanziamenti previsti dal PNRR, ottenendo l’accettazione di ben 5 proposte: abilitazione al Cloud per le PA Locali per un importo di euro 67.759,00 euro; esperienza del cittadino nei servizi pubblici per un importo di euro 79.922,00; adozione piattaforma Pago PA per un importo di euro 25.494,00; adozione App IO per un importo di euro 7.047,00; estensione di utilizzo della piattaforma nazionale di identità digitale SPID CIE per un importo di euro 14.000,00. “Avanti così – dichiara il Sindaco Sabrina Lattuca – siamo nella giusta direzione. Insieme, scaleremo il futuro.Sono molto soddisfatta per il grande obiettivo raggiunto dall’amministrazione”.