La fortuna torna a fare tappa a Fontanelle. Un cliente dell’edicola di Francesco Genova, in via Mazzini all’angolo con viale Sicilia, ha vinto 20 mila euro con un Gratta e Vinci.

La vincita è arrivata oggi con un biglietto della serie “50X”. Il fortunato acquirente, dopo aver grattato il tagliando, si è trovato davanti una sorpresa decisamente piacevole: il numero 22 gli ha regalato un premio da 20 mila euro.

Una somma che forse non cambia la vita, ma che rappresenta certamente una bella boccata d’ossigeno, soprattutto in un periodo nel quale famiglie e cittadini devono fare i conti con spese e costi sempre più pesanti.

Non è la prima volta che la fortuna bussa all’edicola Genova. Nel punto vendita di Fontanelle, infatti, in passato sono state registrate altre vincite sia con i Gratta e Vinci sia con giocate al SuperEnalotto.

E oggi la tradizione fortunata si è rinnovata: questa volta con un biglietto da 20 mila euro.

Eugenio Cairone

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