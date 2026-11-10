Palazzo dei Giganti ridisegna la macchina amministrativa: nuove responsabilità per opere pubbliche e uffici

Giuseppe Bellia alla guida dei Lavori pubblici, Giovanni Mantione vice segretario generale vicario. Pubblicato anche un avviso di selezione interna per un incarico di Elevata Qualificazione: candidature entro il 16 novembre.

AGRIGENTO – Nuovi incarichi e responsabilità ridisegnate a Palazzo dei Giganti. Il Comune di Agrigento avvia una fase di riorganizzazione della macchina amministrativa che interessa alcuni settori strategici dell’ente, dai Lavori pubblici al coordinamento degli uffici, fino alla gestione delle procedure relative alle opere e agli immobili abusivi.

La novità principale riguarda l’ingegnere Giuseppe Bellia, nominato dal sindaco Michele Sodano dirigente tecnico con responsabilità sul settore Lavori pubblici. Il conferimento dell’incarico, formalizzato con determinazione sindacale n. 129 del 6 novembre 2026, arriva al termine di una selezione alla quale hanno partecipato 70 candidati. Il contratto avrà durata annuale, a tempo determinato, con possibilità di rinnovo secondo le condizioni previste.

A Bellia spetterà il coordinamento di un settore centrale per l’attività comunale, dalla programmazione degli interventi alla gestione dei progetti e dei cantieri, con l’obiettivo di garantire continuità ed efficienza nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il secondo provvedimento riguarda Giovanni Mantione, già responsabile dei Servizi finanziari e degli Affari generali, al quale è stato conferito l’incarico di vice segretario generale vicario fino al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga. La riorganizzazione si inserisce in una fase di rinnovamento degli assetti amministrativi, dopo l’insediamento, lo scorso 15 ottobre, del nuovo segretario generale Mario Nunzio Anastasio.

Il terzo intervento riguarda il personale interno. L’amministrazione ha pubblicato un avviso di selezione per il conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione nell’Area prima. Le competenze previste riguardano la programmazione delle opere pubbliche, le procedure di esproprio e la progettazione delle demolizioni degli immobili abusivi. Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 16 novembre.

Il riassetto arriva in una fase importante per la programmazione degli interventi cittadini. Il 5 novembre il Consiglio comunale ha approvato il Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028, con nove voti favorevoli e sei astensioni. Un passaggio che rende ancora più strategico il rafforzamento della struttura tecnica chiamata a seguire la progettazione e la realizzazione degli interventi. La sfida, adesso, sarà tradurre le nuove responsabilità in una maggiore capacità operativa degli uffici, accelerando le procedure e garantendo risposte concrete alle esigenze della città.

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