Momenti di paura ieri sera a Canicattì dove una persona è stata accoltellata al supermercato Lidl, di via Regina Elena. L’aggressore, un trentasettenne canicattinese già noto alle forze dell’ordine, si è scagliato contro la vittima colpendola con un fendente. Poco dopo si è presentato spontaneamente al Commissariato di Canicattì e si è consegnato alla polizia.

Il ferito, invece, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie. Non versa in pericolo di vita. La posizione dell’indagato, che ha dei problemi psichiatrici, è al vaglio. È possibile che possano essere emessi provvedimenti nei suoi confronti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp