Momenti di forte tensione a Licata, nei pressi di via Gela, in prossimità del rettifilo Garibaldi. Nel corso di un controllo effettuato dai carabinieri a una motoape, improvvisamente la situazione è degenerata con tre persone, il padre e i due figli, che avrebbero prima inveito e poi cercato il contatto fisico con gli uomini in divisa.

Sul posto sono intervenuti anche i militari della Guardia di finanza, gli agenti della polizia di Stato e i vigili urbani. Secondo quanto ricostruito una sassaiola sarebbe partita all’indirizzo delle forze dell’ordine da un appartamento. L’auto di servizio delle Fiamme gialle è stata anche danneggiata. Riportata la calma il bilancio è stato di due carabinieri feriti e tre persone fermate e portate in caserma.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp